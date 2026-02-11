Boeing a remporté un contrat auprès de l’US Air Force pour la modernisation des avions de transport stratégique C-17A Globemaster III. Ce programme vise à maintenir cette flotte en service au moins jusqu’en 2075.

Le contrat porte sur la conception, la production, l’intégration, la qualification et la certification militaire d’un poste de pilotage entièrement modernisé. Il s’agit de remplacer l’avionique obsolète et les systèmes critiques par une architecture modulaire à systèmes ouverts (MOSA – Modular Open Systems Approach), facilitant ainsi l’intégration future des nouveaux systèmes et fonctions. Sont notamment concernés des unités remplaçables en ligne …