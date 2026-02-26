La concentration du marché des loueurs d’avions commerciaux se poursuit. DAE Capital (Dubai Aerospace Enterprise) a signé un accord définitif pour acquérir 100 % de Macquarie AirFinance (MAF) dans le cadre d’une transaction en numéraire, pour une valeur d’entreprise d’environ 7 milliards de dollars.

À l’issue de l’opération, le nouvel ensemble disposera d’une flotte pro forma de 1 029 avions en propriété, sous gestion ou sous engagement et servira 191 compagnies aériennes dans 79 pays. Environ 70 % de cette flotte sera constituée d’appareils monocouloirs. DAE prévoit aussi d’intégrer 37 nouvelles compagnies aériennes clientes à son portefeuille une fois l’acquisition finalisée, notamment dans 7 nouveaux pays. Macquarie AirFinance dispose d’un portefeuille de plus de 200 appareils Airbus et Boeing, avec des engagements sur plus de 150 autres, des actifs placés chez 83 compagnies aériennes dans 48 pays.

La finalisation de l’opération est prévue au deuxième semestre 2026 mais reste soumise aux conditions de clôture habituelles, notamment l’obtention de certaines autorisations réglementaires.

« Nous sommes ravis de cette opportunité d’intégrer la flotte et les équipes de MAF à notre groupe et de créer une société de leasing aéronautique plus importante, plus solide, plus diversifiée et mieux capitalisée. Notre envergure et notre présence accrues, ainsi qu’un carnet de commandes renforcé, nous permettront de servir un plus grand nombre de clients avec des offres compétitives, tirant parti des synergies liées à notre nouvelle taille. Notre solide infrastructure nous permettra de gérer sans difficulté l’intégration de cette transaction qui, une fois finalisée, doublera la taille de la flotte de DAE par rapport à fin 2024 » a déclaré Firoz Tarapore, le PDG de DAE.

Le loueur dubaïote consolider ainsi sa place sur le marché des principaux loueurs d’avions commerciaux mondiaux (déjà renforcée par le rachat d’AWAS en 2017 et de NAC l’année dernière).

En janvier, DAE figurait déjà parmi les potentiels candidats à la reprise des actifs de Macquarie AirFinance, aux côtés du loueur saoudien AviLease (soutenu par le PIF) et de la banque qatarie Lesha Bank.