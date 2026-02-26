La division Civil Aerospace de Rolls-Royce a constitué l’un des principaux moteurs de la performance 2025, portée par la reprise complète du trafic long-courrier, la montée en puissance de l’après-vente et l’amélioration structurelle des contrats de services.

La branche dédiée aux gros moteurs civils (gamme Trent) a ainsi réalisé un chiffre d’affaires de 10,4 milliards de livres en 2025, en progression de 15% par rapport à 2024, dont 7,2 milliards de livres pour les services (+21%) et 3,2 milliards de livres pour les livraisons de moteurs neufs (+3%). Rolls-Royce a enregistré 638 commandes de gros moteurs sur l’exercice, contre 494 en 2024, soit un book-to-bill de 2,5.

Les heures de vol des gros moteurs progressent de 8% en 2025 pour atteindre 111% des niveaux de 2019, soutenant la croissance des revenus sous contrats de maintenance de longue durée (LTSA).

Le résultat opérationnel de la division atteint ainsi 2,1 milliards de livres en 2025, contre 1,5 milliards de livres un an plus tôt, avec une marge de 20,5% (16,6% en 2024). Au niveau du groupe, la division Civil Aerospace contribue à une croissance organique de 15 % des revenus en 2025 et à une amélioration de la marge opérationnelle globale à 17,3 %.

L’ensemble des activités du groupe britannique (avec la défense et génération électrique), a enregistré un chiffre d’affaires sous‑jacent dépassant les 20 milliards de livres, en progression d’environ 12% par rapport à 2024, avec un bénéfice d’exploitation sous-jacent de 3,46 milliards de livres, en hausse d’environ 40% sur un an.

Pour 2026, Rolls‑Royce anticipe une nouvelle hausse des heures de vol des gros moteurs, attendues entre 115% et 120% du niveau de 2019. Le groupe vise par ailleurs 550 à 600 livraisons de moteurs neufs au total, ainsi que 1 480 à 1 550 visites en atelier.

Le motoriste a par ailleurs rappelé qu’il poursuivait l’augmentation de ses capacités MRO, visant environ 20% de capacité supplémentaire sur l’ensemble de son réseau pour accompagner la croissance durable des flottes dans les prochaines années.

Ainsi, la coentreprise Beijing Aero Engine Services Limited (BAESL), créée avec Air China et inaugurée en décembre, doit pouvoir réaliser jusqu’à 250 révisions annuelles de Trent XWB‑84, Trent 1000 et Trent 700 à l’horizon du milieu des années 2030. Parallèlement, Rolls‑Royce et Turkish Technic ont lancé à Istanbul un centre de maintenance de nouvelle génération, indépendant, dont l’entrée en service est prévue d’ici fin 2027, avec une capacité pouvant atteindre 200 visites atelier par an pour les Trent XWB‑84, Trent XWB‑97 et Trent 7000.