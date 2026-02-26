LS Technics a annoncé le 24 février l’extension de son certificat EASA Part‑145 pour inclure la maintenance de la famille Airbus A220 équipée de moteurs Pratt & Whitney PW1500G.

L’entreprise devient ainsi le premier organisme de maintenance en Pologne approuvé pour un périmètre complet de services sur l’A220 (A1 et B1). Elle ajoute également une capacité couvrant le moteur PW1900G qui équipe la famille E-Jet E2 d’Embraer.

La société polonaise disposait déjà de capacités sur les familles Airbus A320 et Embraer 170/190, ainsi que sur le DHC-8 Q400.