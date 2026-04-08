ST Engineering annonce avoir signé de nouveaux contrats de maintenance avec la compagnie japonaise Skymark Airlines.

Le premier est un contrat pluriannuel de soutien équipements de type Maintenance-By-the-Hour couvrant les futurs Boeing 737 MAX de Skymark. Ce contrat s’inscrit dans la continuité d’un partenariat MRO de longue date entre les deux sociétés et renforce la présence de ST Engineering sur le marché japonais.

Le second contrat concerne la révision des trains d’atterrissage des Boeing 737 NG déjà exploités par la compagnie japonaise.

Pour rappel, Skymark avait décidé de rester chez Boeing pour moderniser sa flotte de monocouloirs en 2022. La compagnie japonaise attend un total de 20 appareils de la famille 737 MAX (13 737-8 et 7 737-10), des appareils commandés à la fois chez l’avionneur américain et chez des loueurs. Skymark attend ses 6 premiers 737‑8 (en leasing) dans les prochains mois.