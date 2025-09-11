Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) vient de remporter un contrat de support équipements à long terme avec Asia Digital Engineering (ADE), la filiale MRO de Capital A, pour la maintenance de la nouvelle flotte d’Airbus A321neo du groupe AirAsia.

La division MRO du groupe Air France-KLM assurera un support complet pour la flotte en pleine croissance d’AirAsia, avec 377 nouveaux A321neo attendus d’ici 2032 et qui seront notamment exploités par ses filiales en Malaisie et en Thaïlande. Selon AFI KLM E&M, ce nouvel accord garantira aux A321neo d’AirAsia le plus haut niveau d’expertise technique et une gestion fiable des équipements, contribuant ainsi à l’efficacité opérationnelle et à la fiabilité de la flotte de la compagnie.

Le programme sera géré par ADE, en charge de la maintenance de la flotte des appareils d’AirAsia. Il s’appuie par ailleurs sur la relation existante entre AFI KLM E&M et AirAsia, qui comprend notamment le support continu de la flotte d’A320neo et d’A330-300 des compagnies du groupe.

« Nous sommes ravis d’étendre notre partenariat avec ADE et le groupe AirAsia pour le support de leur nouvelle flotte d’A321neo », a déclaré Géry Mortreux, directeur général adjoint d’Air France Industries. « Cet accord à long terme souligne notre engagement à fournir un support équipements de classe mondiale et des solutions sur mesure pour répondre aux demandes croissantes de l’une des principales compagnies aériennes low-cost d’Asie » a-t-il ajouté.

Pour rappel, les compagnies aériennes du groupe AirAsia alignaient une flotte de 226 appareils Airbus à la fin du trimestre, dont 206 en service.

Le groupe malaisien a signé un protocole d’accord avec Airbus le 4 juillet dernier à Paris portant sur l’acquisition de 50 A321XLR (Xtra Long Range), avec des droits d’achats pour 20 exemplaires du même type. AirAsia entend ainsi reprendre le chemin de la croissance sur les vols low-cost long-courriers, notamment vers l’Asie centrale, le Moyen-Orient et l’Europe.