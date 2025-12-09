Safran Electrical & Power a inauguré le 9 décembre un nouveau site de production et de maintenance dédié aux systèmes électriques aéronautiques, un site implanté à Seletar (Singapour).

Cette installation est spécialisée dans la fabrication et la maintenance d’équipements de conversion et de distribution électrique, ainsi que de batteries, pour des plateformes Airbus, Boeing et ATR. Elle emploie 70 salariés.

Safran Electrical & Power a ainsi transféré l’ensemble des activités électriques auparavant assurées par Thales à Singapour vers ce nouveau site, à la suite de leur acquisition en octobre 2023.

L’équipementier précise que le site a pleinement lancé ses activités de production et de maintenance après avoir obtenu les homologations de la Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS), l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (EASA) et la Federal Aviation Administration (FAA).