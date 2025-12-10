GA Telesis a annoncé la signature d’un accord de cinq ans portant sur la révision des trains d’atterrissage de la flotte d’un « grand transporteur » américain, dont l’identité n’a pas été dévoilée, mais qui opère à la fois avec des monocouloirs Airbus et Boeing.

L’accord couvre les ensembles de trains d’atterrissage des appareils de la famille Airbus A320 exploités sur le réseau de la compagnie aux États‑Unis.

L’ensemble des travaux sera réalisé dans l’atelier spécialisé de GA Telesis à Medley, en Floride. Cette installation est certifiée FAA et EASA et est présentée par l’entreprise comme le plus important fournisseur de services MRO de trains d’atterrissage sur le continent américain.

GA Telesis MRO Services, basé à Miami, rappelle servir plus de 1 000 clients dans le monde, couvrant solutions équipements, MRO et leasing.