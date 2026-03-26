Direct Maintenance, opérant sous la marque Magnetic Line, a conclu un accord de maintenance en ligne avec American Airlines pour assurer le support des Boeing 777 et 787 de la compagnie à l’aéroport de Dublin, et ce depuis le 1er janvier.

Cet accord comprend des services complets de manutention technique avec support ETOPS. American Airlines opère environ un à deux vols quotidiens vers Dublin en hiver, et jusqu’à cinq vols quotidiens en été.

Pour honorer ce contrat, la station de Dublin sera transférée dans des locaux plus spacieux au sein de l’aéroport, offrant des espaces de stockage et de bureaux agrandis. Direct Maintenance précise aussi que l’équipe d’ingénierie locale sera renforcée afin de répondre aux exigences opérationnelles.