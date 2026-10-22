Vallair ajoute concrètement une nouvelle capacité à ses activités. La société de maintenance annonce le 21 octobre qu’elle a accueilli son premier Airbus A330neo à Châteauroux la semaine précédente, afin de réaliser sa première opération de maintenance lourde sur ce type d’appareil.

Il s’agit d’une avancée importante pour Vallair, qui détenait déjà l’agrément pour la maintenance des A330ceo, et a obtenu celui pour l’A330neo durant l’été.

« Notre expansion vers la plateforme A330neo intervient à un moment passionnant. Ce type d’appareil connaît actuellement un succès croissant auprès des compagnies aériennes, et la demande s’est accrue pour des prestataires de maintenance qualifiés tels que Vallair. Avec un peu moins de trois cents commandes encore à livrer par Airbus, Vallair prévoit que la demande de services MRO sur l’A330neo ne fera que continuer à croître dans les années à venir », se réjouit François Fermaut, directeur des opérations à Châteauroux.

Vallair précise également que l’appareil est issu de la flotte d’une compagnie sud-américaine et son PDG, Grégoire Lebigot, estime que la situation au Moyen-Orient va davantage inciter les compagnies à se tourner vers l’Europe pour leurs services MRO et de gestion d’actifs.

En parallèle, « nous comprenons que les opérateurs se tournent de plus en plus vers l’A330neo pour son rapport qualité-prix, sa polyvalence et son efficacité », explique-t-il. « Conscients de cette évolution, nous nous sommes préparés à répondre à la demande de maintenance de nos clients sur l’ensemble de la gamme. Notre agrément, et désormais ce premier appareil, marquent la dernière étape d’une vaste campagne de croissance visant à étendre nos capacités parallèlement aux besoins du marché. »