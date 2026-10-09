ST Engineering a inauguré le 9 octobre son quatrième centre de maintenance cellule à Singapour. Implantée dans la nouvelle zone de Changi Creek, dans l’emprise de l’aéroport de Changi, cette nouvelle installation représente un investissement de quelque 170 millions de dollars singapouriens (133 millions de dollars américains).

Le nouveau complexe MRO s’étend ainsi sur 84 000 m2 et dispose de 4 lignes de maintenance pour gros-porteurs. Il constitue la deuxième plus grande installation de maintenance lourde de ST Engineering à Singapour et augmentera ainsi ses capacités de 40% sur place à terme.

Pour la société singapourienne, cela pourra se traduire par la prise en charge d’une centaine d’avions gros-porteurs supplémentaires par an, « offrant ainsi aux clients une plus grande flexibilité et la garantie d’accéder à des créneaux de maintenance, alors que les flottes des compagnies aériennes s’agrandissent et que les appareils restent en service plus longtemps ».

ST Engineering précise que son nouveau site intègre des systèmes numériques de planification, du stockage automatisé et des outils d’inspection utilisant l’IA. Des drones réaliseront les inspections visuelles générales et des robots mobiles autonomes achemineront les pièces depuis les zones de stockage jusqu’aux positions de maintenance. Plus de 500 personnes devraient y travailler, avec des formations aux technologies numériques.

Les deux premières positions de maintenance sont entrées en service au mois de mai et ont déjà accueilli des appareils des compagnies Japan Airlines, Singapore Airlines et Air India. La pleine exploitation du centre est prévue pour la fin 2027.