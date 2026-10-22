Embraer a signé un contrat de support des équipements avec Portugália Airlines, filiale du groupe TAP opérant sous la marque TAP Express.

Cet accord, conclu dans le cadre de son programme de pooling de composants, couvre les 19 E-Jets de la compagnie (12 E190 et 7 E195). Il porte sur plus de 300 références d’équipements et comprend des prestations d’échange standard, de réparation et de révision.

Ce contrat marque le retour de Portugália auprès de l’avionneur brésilien après une brève collaboration auprès d’un autre fournisseur.