Boeing a dévoilé le 20 octobre Dataliner, une nouvelle plateforme d’analyse des données aéronautiques reposant sur l’intelligence artificielle (IA).

Développée en partenariat avec Microsoft, notamment à partir de sa technologie Azure AI Foundry, elle vise à centraliser et à exploiter les données techniques et opérationnelles des compagnies aériennes à l’échelle de leurs flottes.

L’objectif est notamment d’améliorer la planification des opérations de maintenance, d’anticiper les besoins d’intervention et d’identifier les risques émergents.

Dataliner servira également de socle commun aux solutions numériques de Boeing Global Services, notamment Airplane Health Management, Insight Accelerator et Maintenance Performance Toolbox, ainsi qu’au développement de nouveaux outils intégrant l’IA.