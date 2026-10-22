Airplane Aero Group a nommé Philippe Delisle au poste de Directeur Général des Opérations à compter du 19 octobre. Il a ainsi pris la responsabilité des deux sociétés opérationnelles du groupe français spécialisé dans la maintenance aéronautique et la peinture d’avions : Airplane Delivery, agréée EASA Part-145, et Airplane Painter.

Rattaché à Charly Caglayan Arslan, président du groupe, Philippe Delisle sera notamment chargé de renforcer l’organisation industrielle et d’accompagner la montée en puissance des activités MRO et de peinture du groupe implanté à l’aéroport de Toulouse-Francazal.

Fort de plus de trente ans d’expérience en MRO, Philippe Delisle a notamment dirigé pendant plus de vingt ans le site de maintenance de Sabena technics à Dinard. Il a également été directeur général de Sabena technics Asia à Singapour, où il a contribué au développement des activités de maintenance d’équipements du groupe, notamment avec la création d’un atelier de réparation à Seletar.