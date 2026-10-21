Dassault Aviation a sélectionné Honeywell Aerospace pour faire évoluer l’avionique des Falcon 2000 équipés du cockpit EASy vers le standard EASy IV.

Présenté le 20 octobre dans le cadre du salon NBAA-BACE 2026 à Las Vegas, ce programme prévoit une installation sur les Falcon 2000LXS neufs ainsi qu’une offre de modernisation pour la flotte en service. Le rétrofit vise les Falcon 2000 déjà équipés de la suite avionique EASy.

La suite EASy avait été introduite sur Falcon 2000 en 2004 (Falcon 2000Ex EASy).

Cette nouvelle évolution étend au Falcon 2000 une génération avionique déjà proposée sur les Falcon 6X, 7X et 8X, avec des capacités proches. Elle comprend des améliorations des affichages du poste de pilotage, des fonctions de navigation supplémentaires (approches RNP…) et de détection météorologique, ainsi qu’un élargissement des capacités de connectivité.

Le standard EASy IV intègre également des outils renforçant la connaissance de la situation sur les pistes (cartes mobiles d’aéroport en deux et trois dimensions), une visualisation améliorée de la trajectoire et des fonctions supplémentaires d’aide à la décision pendant les phases critiques du vol. Ces modifications visent notamment à faciliter la gestion d’environnements opérationnels complexes et à accompagner l’évolution des exigences réglementaires.