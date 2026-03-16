Joramco, la société MRO de Dubai Aerospace Enterprise (DAE) implantée à Amman (Jordanie), a renouvelé un accord de maintenance avec IndiGo, la plus importante compagnie aérienne indienne et l’une des compagnies aériennes à la croissance la plus rapide au monde.

Annoncé lors du MRO South Asia Summit 2026, ce nouveau contrat concerne de nouvelles grandes visites (C-check), des travaux de restitution des appareils en fin de bail et des travaux de peinture sur la flotte d’A320neo d’IndiGo. Le nombre d’appareils concernés n’a pas été précisé.

« Notre collaboration continue avec IndiGo témoigne d’un intérêt commun pour l’excellence opérationnelle, l’efficacité et la création de valeur à long terme. Ce partenariat souligne la capacité de Joramco à fournir des solutions de maintenance constantes et de haute qualité pour les flottes modernes, tout en contribuant à notre stratégie de renforcement de notre présence sur les marchés à forte croissance » a expliqué Fraser Currie, directeur de la stratégie et du développement commercial de DAE Engineering.

IndiGo s’était tourné vers Joramco pour des services similaires il y a tout juste un an. La compagnie indienne aligne plus de 340 monocouloirs Airbus, dont plus de 300 A320neo/A321neo.