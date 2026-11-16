Air France a lancé une nouvelle campagne de recrutement pour étoffer ses équipes de maintenance. Le groupe a toujours autant besoin de collaborateurs : il espère recruter 1 200 personnes sur trois ans pour ses sites à Paris-Orly, Villeneuve-le-Roi et Paris-Charles de Gaulle.

Il indique que des postes sont disponibles dans toutes les spécialités : maintenance avions, structure, moteurs, équipements et supply chain. De même, le groupe s’attache à ouvrir ses portes à tous types de profils : professionnels expérimentés dans ces domaines, mais aussi jeunes diplômés de filières techniques, en mécanique, électronique ou aéronautique, ou encore professionnels en reconversion, issus de secteurs proches (automobile, ferroviaire, qui disposent de compétences transposables) ou non.

Les nouveaux collaborateurs seront formés et accompagnés notamment par France Travail ou l’AFMAé, le CFA des Métiers de l’Aérien.

Dans sa nouvelle campagne, Air France s’attache également de nouveau à mettre en avant des profils féminins. Les métiers de la maintenance aéronautique sont en effet accessibles à tous, hommes et femmes, et la diversité est vue comme un atout majeur dans les équipes. Au sein d’Air France Industries, la proportion de femmes ne cesse d’augmenter : elle a doublé en dix ans et les profils féminins représentent 17,6 % des effectifs aujourd’hui.

La division maintenance d’Air France, intégrée au sein de la marque Air France-KLM Industries KLM Engineering & Maintenance, emploie 7 500 personnes. AFI KLM E&M entretient non seulement les flottes des compagnies du groupe Air France-KLM mais aussi celles de 200 autres compagnies aériennes clientes, qui lui ont confié plus de 3 000 appareils.