Mexicana a signé un accord à long terme avec Embraer pour mettre en place sa solution de maintenance prédictive AHEAD (Aircraft Health Analysis and Diagnosis). Elle couvrira toute la flotte de la compagnie mexicaine, actuellement composée de cinq E190-E2 et cinq E195-E2 mais appelée à doubler.

« Chaque vol avec Mexicana s’effectue à bord d’un Embraer E2 de nouvelle génération, dont l’exploitation est entièrement soutenue par une technologie moderne axée sur la fiabilité, le confort et l’efficacité. AHEAD représente la prochaine étape ; en exploitant les données générées par chaque avion, nous pouvons anticiper les besoins de maintenance et les planifier en temps opportun », explique Leobardo Ávila Bojórquez, PDG de Mexicana.

La solution AHEAD permet la surveillance en temps réel de systèmes tels que le groupe auxiliaire de puissance (APU), les systèmes de carburant, pneumatiques et hydrauliques, l’avionique, les moteurs, la navigation, la climatisation et les commandes de vol. Grâce à des analyses avancées des données recueillies en vol et au sol et des algorithmes prédictifs, elle permet également de réaliser de la maintenance prédictive.