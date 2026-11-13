Rolls-Royce a confirmé ses prévisions pour l’exercice 2026, avec un résultat opérationnel sous-jacent attendu entre 4,7 et 4,9 milliards de livres sterling et un flux de trésorerie disponible compris entre 3,8 et 4 milliards de livres. Le motoriste britannique bénéficie notamment de la progression de ses activités dans l’aviation civile, portée par la demande en moteurs long-courriers et la croissance des services de maintenance.

Dans l’aviation civile, le carnet de commandes atteint environ 2 500 gros moteurs. Les commandes du second semestre comprennent notamment 70 Trent 7000 (A330neo) pour Avolon, 22 pour le groupe Cathay, 15 Trent XWB-84 (A350-900) pour Air China et 18 Trent XWB-97 (A350-1000) pour Philippine Airlines.

Sur les dix premiers mois de l’année, les heures de vol des gros moteurs progressent de 4% sur un an, atteignant 114% du niveau de 2019. Les livraisons de moteurs neufs et les grandes visites en atelier augmentent également. Rolls-Royce indique par ailleurs qu’il ne constate aucune évolution du rythme de retrait du service des Trent 700 (A330ceo), avec même des retraits de moteurs de générations précédentes au plus bas niveau depuis 2018.

Concernant les améliorations de durabilité des nouveaux Trent, environ 60% de la flotte de Trent 1000 (787) éligible a été portée au standard XE, intégrant des aubes de turbine haute pression améliorées. Rolls-Royce a précisé que la quasi-totalité de la flotte de Trent 7000 des compagnies dispose désormais d’aubes améliorées. Enfin, la certification des améliorations du Trent XWB-97 dans le cadre de la phase 3, qui concernent sa durabilité et l’allongement du temps sous l’aile (Time on Wing), reste prévue d’ici fin 2027 pour une entrée en service en 2028.