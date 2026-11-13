The Helicopter Company (THC) confirme son intention de lancer des opérations en avions d’affaires. La société saoudienne a finalisé son accord avec Bombardier et signé une commande ferme pour douze appareils : cinq Challenger 3500, cinq Global 5500 et deux Global 8000, d’une valeur de 568 millions de dollars. Elle s’accompagne de la sécurisation d’options sur 48 appareils supplémentaires.

Un accord préliminaire avait été dévoilé en juillet.

Ces Challenger et Global constitueront la base de la flotte d’aviation d’affaires de la société, aujourd’hui spécialisée dans les vols à la demande en hélicoptère. Ils lui permettront de proposer de nouveaux services, qui répondent à une croissance de la demande pour les voyages d’affaires haut de gamme en Arabie saoudite et dans la région.

L’accord conclu avec THC s’accompagne d’un engagement de Bombardier à réaliser un investissement stratégique à long terme en Arabie saoudite, notamment en établissant une présence locale.

Appartenant au Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite, THC est le premier exploitant d’hélicoptères du royaume, avec une soixantaine d’appareils en flotte (Leonardo et Airbus) qui réalisent des missions de services médicaux d’urgence, de travaux aériens, de nolisement privé et de tourisme. Lors de la signature de l’accord préliminaire, Arnaud Martinez, son directeur général, avait affirmé que cette évolution s’inscrivait parfaitement dans la stratégie du groupe, qui avait toujours visé d’étendre ses activités à l’exploitation d’appareils à voilure fixe.