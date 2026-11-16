La commission du budget du Bundestag a donné son feu vert budgétaire à un projet d’acquisition de 16 Airbus A400M supplémentaires en configuration tactique, dans le cadre du projet de budget de défense allemand pour 2027.

Annoncée le 13 novembre par le ministère allemand de la Défense, cette étape ne constitue pas encore une commande ferme auprès d’Airbus Defence and Space mais elle vient confirmer le projet d’acquisition qui avait été dévoilé par le allemand de la Défense, Boris Pistorius, fin septembre lors d’une visite du site industriel de l’avionneur à Brême.

Le budget de la défense allemand affichera un record de 139 milliards d’euros pour 2027, en augmentation de 31,4 milliards d’euros par rapport à cette année. La commission du budget du Parlement allemand inclue des amendements destinés à l’achat des nouveaux avions de transport, de frégates navales supplémentaires et de nouveaux satellites de communication. Le budget 2027 doit encore être adopté définitivement, avec un vote du Bundestag annoncé entre le 24 et le 27 novembre.

La Bundeswehr aligne déjà 53 A400M, des appareils livrés entre décembre 2014 et avril 2026. Ils sont principalement basés à Wunstorf, près de Hanovre. Seize de ces appareils sont configurés pour des missions logistiques et ne disposent pas de capacités tactiques telles que la protection contre les tirs de missiles. Ils seraient ainsi progressivement remplacés par des avions neufs. Les exemplaires retirés seraient alors proposés à la vente à des pays partenaires.