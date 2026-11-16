Le premier Airbus A321neo destiné à Riyadh Air est sorti de l’atelier de peinture d’Airbus à Finkenwerder (Hambourg) le 13 novembre. Destiné à porter l’immatriculation HZ-RXFA, l’appareil doit maintenant effectuer une série de vols d’essai en amont de sa livraison et de son intégration au sein de la flotte de Riyadh Air.

La compagnie aérienne saoudienne ajoute que des précisions supplémentaires sur ces nouveaux monocouloirs seront dévoilées au cours des prochaines semaines, notamment concernant l’aménagement de la cabine, l’expérience de voyage à bord, ainsi que les destinations qui seront desservies .

Cet appareil est le premier des 60 exemplaires fermes commandés en octobre 2024. Il est motorisé avec des LEAP-1A de CFM International. Les A321neo disposeront notamment d’une connectivité Skywaves de Neo Space Group (NSG), installé en line‑fit via le programme HBCplus d’Airbus, avec un équipement hardware fourni par Safran Passenger Innovations.

Riyadh Air aligne désormais une dizaine de Boeing 787-9. Elle attend encore une cinquantaine de 787-9/-10 ainsi que 31 A350-1000. Elle vise un objectif de 100 destinations dans son réseau en 2030.

Le développement de Riyadh Air intervient toutefois sur fond de fortes perturbations consécutives aux attaques contre l’aéroport international King Khalid de Riyad en octobre.