Sopra Steria a annoncé le 2 novembre la finalisation de l’acquisition de l’activité Manufacturing Engineering de Daher Industrial Services, filiale du groupe Daher. Cette activité d’ingénierie de production aéronautique, qui emploie plus de 360 salariés, est consolidé dans les comptes de Sopra Steria depuis le 31 octobre. Elle a généré plus de 42 millions d’euros de chiffre d’affaires l’année dernière.

Avec cette acquisition, Sopra Steria annonce renforcer significativement ses capacités sur des activités critiques d’ingénierie de production et poursuit le déploiement de sa stratégie visant à offrir une expertise end‐to‐end sur l’ensemble de la chaîne de valeur aéronautique.

Cette activité comprend la préparation à la production ainsi que le soutien aux montées en cadence et à l’amélioration des performances industrielles. Principalement implantées en France, ses équipes travaillent essentiellement pour Airbus, dont cette activité est partenaire depuis 1995.

L’opération avait été annoncée en mai dernier.

Sopra Steria est déjà très présent dans l’aéronautique à travers son organisation Aeroline, spécialisée dans les services numériques, le conseil et l’ingénierie. Le groupe accompagne notamment l’avionneur européen dans les systèmes d’information, les outils de conception, la gestion des données techniques et l’optimisation des processus industriels.