La société MRO indépendante américaine AAR a lancé Airvoyant, une plateforme d’approvisionnement basée sur l’intelligence artificielle, reliant directement les compagnies aériennes et les acteurs du MRO à plus de 5 000 fournisseurs via le réseau Aeroxchange.

Conçue pour automatiser le sourcing de pièces, la solution permet d’effectuer des recherches d’inventaire, de consolider les devis et de proposer des recommandations d’achat en un clic. Hébergée sur Amazon Web Services (AWS), Airvoyant s’intègre aux systèmes existants, notamment l’ERP Trax, en y intégrant des agents d’IA directement dans les flux de travail.

Ces agents analysent les offres fournisseurs en s’appuyant sur des données historiques de transactions, de prix et de performance, afin d’optimiser la prise de décision et, à terme, permettre l’automatisation complète des commandes.

Delta Air Lines et Air Canada collaborent avec Airvoyant en tant qu’experts en la matière, fournissant des commentaires préliminaires et une perspective concrète pour contribuer à façonner l’évolution de la plateforme.

Plusieurs autres compagnies aériennes, dont Air Europa, Allegiant, Atlas Air, JetBlue, Thai Airways et Virgin Atlantic, participent également au lancement en tant que partenaires, apportant leurs retours d’expérience.