Selon les informations de l’agence Reuters, IndiGo serait en discussion préliminaire avec Embraer et envisagerait d’acquérir une centaine d’E-Jets. A ces appareils pourraient s’ajouter cinquante options. De telles discussions avaient déjà été évoquées par l’agence Bloomberg au mois d’août.

La concrétisation d’une telle transaction reste toutefois encore incertaine, tout comme ses modalités (volume, modèle d’appareils). Reuters évoque cette centaine d’appareils, Bloomberg évoquait les modèles E2 et le remplacement de la flotte d’ATR.

En revanche, les principaux obstacles à sa signature ont été levés. La Direction de l’Aviation civile indienne (DGCA) a en effet délivré leur certification de type aux E190-E2 et E195-E2 en juillet dernier, ouvrant la voie à leur exploitation en Inde. Jusque là, seul l’E175 avait été certifié. L’empreinte d’Embraer dans le pays est donc marginale.

Mais l’avionneur compte bien changer cela. La certification de type a en effet été octroyée après la conclusion d’un partenariat entre l’avionneur brésilien et Adani Defence & Aerospace en février 2026, qui prévoit la mise en place d’une ligne d’assemblage en Inde pour le programme E175. Embraer estime qu’il lui faudra enregistrer des commandes pour au moins 200 appareils dans le pays pour pouvoir lancer son installation.