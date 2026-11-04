Boeing a annoncé le 3 novembre que la commande d’Avolon avait été finalisée. Annoncée au début du mois d’octobre, elle porte sur 140 737-10, la version la plus capacitaire, qui a obtenu sa certification de la FAA le 20 octobre. Jusqu’alors, la société de leasing n’avait pas précisé sur quel modèle de 737 MAX son choix s’était porté.

Andy Cronin, PDG d’Avolon, explique que « le 737-10 allie une rentabilité exceptionnelle à la capacité dont les compagnies aériennes ont de plus en plus besoin, ce qui en fait l’un des appareils les plus attractifs de sa catégorie. » Il ajoute que la demande pour les appareils dotés de nouvelles technologies ne faiblit pas et que cette commande permettra à Avolon de « soutenir la croissance des compagnies aériennes et le renouvellement de leur flotte jusqu’à la prochaine décennie ».

Il s’agit par ailleurs de la plus importante commande de 737 MAX jamais passée par un lessor. Boeing souligne qu’elle porte à plus de 240 le nombre de monocouloirs sécurisés par Avolon dans son carnet de commandes.

L’avionneur américain met par ailleurs en avant le fait que les lessors ont placé des commandes fermes pour 230 737-10 en 2026, notamment encouragés par la perspective de voir le modèle certifié, multipliant par cinq leur carnet de commandes pour le modèle par rapport à la fin de l’année 2025.