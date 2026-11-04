Le mois de novembre a commencé avec plusieurs nouveautés pour Pakistan International Airlines (PIA). La compagnie a accueilli son premier Boeing 787-9 affrété le 1er novembre, puis son nouveau directeur général Adrian Hamilton-Manns.

PIA attend deux exemplaires du 787-9, tous deux couverts par un contrat d’affrètement ACMI avec Norse Atlantic Airways. Le premier a réalisé son premier vol en provenance de Londres (Heathrow) vers Islamabad. Ces 787 doivent soutenir son expansion au Royaume-Uni, qu’elle dessert à nouveau depuis un an. La compagnie envisage toutefois d’acquérir une flotte pérenne de 787.

En parallèle, à la suite de sa récente privatisation, PIA s’est dotée d’un nouveau directeur général, qui a pris ses fonctions le 2 novembre : Adrian Hamilton-Manns. Ayant auparavant dirigé flyafrica, FlyArystan puis SalamAir, il est considéré comme un spécialiste de la restructuration des compagnies aériennes. Il a pour mission de restaurer la rentabilité de la compagnie, de la moderniser, et de lui faire adopter le modèle d’une structure privée.

Il succède à l’Air Vice Marshal Muhammad Amir Hayat, qui dirigeait la compagnie depuis 2022. A ce poste, celui-ci avait commencé à réformer PIA, alors publique, pour optimiser ses opérations, et la préparer à sa privatisation. Celle-ci est survenue à la fin du mois de décembre 2025, lorsqu’un consortium emmené par le groupe pakistanais Arif Habib a acquis 75 % de participation dans la compagnie, avant d’en devenir propriétaire à 100 % au mois de juin.