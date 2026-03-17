Rolls-Royce a obtenu un financement de 64 millions d’euros de la part du partenariat Clean Aviation de l’Union européenne pour le projet UNIFIED (Ultra Novel and Innovative Fully Integrated Engine Demonstrations), un projet de recherche qui pourrait permettre au motoriste britannique de revenir à terme sur le marché des avions moyen-courriers. Piloté par Rolls-Royce, ce projet avait été annoncé l’année dernière et regroupe des partenaires industriels, universitaires et de recherche en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Norvège, en Espagne et au Royaume-Uni.

Ce projet de recherche collaboratif vise ainsi à perfectionner les technologies de propulsion de nouvelle génération pour les futures applications monocouloirs, à soutenir les essais au sol prévus du démonstrateur UltraFan 30 en 2028 et à contribuer à établir une voie crédible vers les futurs essais en vol. Le consortium UNIFIED regroupe Rolls Royce, Airbus, ITP Aero, Lufthansa Technik, TU Darmstadt, Imperial College London, le DLR, le NLR, l’ONERA, INSA Lyon et Aerospace Transmissions Technologies.

« UNIFIED représente une étape importante dans le développement des technologies UltraFan qui pourraient sous-tendre une future application monocouloir. Le segment des avions monocouloirs est essentiel à la croissance de l’aviation mondiale et la réalisation d’améliorations significatives en matière d’efficacité sur ce marché est la clé de sa pérennité à long terme » a rappelé Alan Newby, le directeur de la recherche et de la technologie chez Rolls-Royce.

Pour rappel, l’UltraFan 30 est une version réduite du démonstrateur technologique UltraFan visant à le rendre compatible avec une plage de poussées adaptée aux futurs avions monocouloirs, alors que le successeur de l’A320neo, le NGSA (Next Generation Single Aisle) doit toujours se dessiner avant la fin de la décennie pour une entrée en service au-delà de 2035. Rolls-Royce entend ainsi capitaliser sur les briques technologiques de son programme de recherche Ultrafan pour tenter de réinvestir le très lucratif segment des avions monocouloirs moyen-courriers, un marché entièrement dévolu à CFM International et à Pratt & Whitney aujourd’hui.

L’Ultrafan est notamment un moteur à réducteur (comme pour le GTF), compatible avec un taux de dilution proche de 15, plus que pour l’actuel PW1100G-JM de Pratt & Whitney. Comme son nom l’indique, l’UltraFan 30 doit pouvoir fournir une poussée de la classe des 30 000 livres (133 kN).