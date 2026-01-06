Les États-Unis ont approuvé une vente potentielle de trois P‑8A Poseidon à destination du Danemark, pour un montant estimé à 1,8 milliard de dollars.

Cette notification a été transmise au Congrès le 29 décembre par la Defense Security Cooperation Agency (DSCA), au titre du programme FMS.

Le package couvre jusqu’à trois avions de patrouille maritime multi‑missions P‑8A, ainsi qu’un ensemble complet de capteurs, systèmes de mission, communications sécurisées, pièces de rechange, formation et soutien logistique.

Boeing est logiquement désigné comme contractant principal, et l’exécution du contrat prévoirait le déploiement temporaire de personnels gouvernementaux et industriels américains au Danemark pour l’accompagner la mise en service des appareils.

Selon la DSCA, cette acquisition doit renforcer les capacités danoises en surveillance maritime, lutte anti‑sous‑marine et renseignement, tout en améliorant l’interopérabilité avec les forces américaines et alliées au sein de l’OTAN. La vente reste conditionnée à l’issue de la période de revue parlementaire américaine et à la conclusion des négociations contractuelles finales avec Copenhague.