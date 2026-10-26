Embraer n’a jamais eu un carnet de commandes d’une telle valeur. L’avionneur brésilien annonce qu’il pèse 35,7 milliards de dollars à la fin du troisième trimestre. Il a ainsi augmenté de 3 % par rapport au recours établi au deuxième trimestre et de 14 % par rapport au même moment l’année dernière.

Il précise que le carnet de commandes de la division Aviation commerciale atteint 15,8 milliards de dollars, en hausse de 5 % par rapport au précédent bilan trimestriel. Il rappelle qu’il a enregistré des commandes pour 36 E-Jets E2 sur le trimestre (et trente options), portant les commandes fermes à 72 E2 depuis le début de l’année et permettant d’afficher un book-to-bill de 1,2 sur douze mois.

La division Aviation d’affaires détient quant à elle un carnet de commandes record, d’une valeur de 8,2 milliards de dollars, en hausse de 5 % par rapport au deuxième trimestre. Son ratio commandes/livraisons est de 1,4 sur douze mois.

Le carnet de commandes de l’activité Défense et Sécurité atteint quant à lui 6,1 milliards de dollars, stable par rapport au trimestre précédent mais en hausse de 56 % par rapport à l’année dernière, avec un book-to-bill de 2,9.

Enfin, les Services ont eux aussi atteint un niveau record, avec un carnet de commandes de 5,6 milliards de dollars, en croissance de 2 % sur le trimestre.