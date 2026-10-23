Bombardier a pris le parti de claironner ses investissements aux Etats-Unis. L’avionneur canadien a ainsi annoncé le 23 octobre qu’il allait étendre ses activités dans le pays en embauchant 800 personnes dans ses installations et en lançant une phase initiale d’investissement à hauteur de 270 millions de dollars dans ses infrastructures.

Il précise qu’il a déjà lancé une campagne de recrutement de 500 collaborateurs, principalement dans le Kansas, l’Indiana et le Connecticut. Il prévoit également de recruter 300 personnes supplémentaires dans le cadre de ses projets d’expansion, dont la moitié au Texas.

Ces recrutements sont réalisés parallèlement à des investissements dans les infrastructures, initialement à hauteur de 270 millions de dollars. Dans ce cadre, Bombardier vient déjà d’inaugurer un centre d’apprentissage à Wichita (Kansas), et s’apprête à inaugurer un centre de services à Fort Wayne (Indiana) en novembre. Il lancera ensuite de nouveaux projets d’expansion à Dallas, au Texas, et au Connecticut.

Après les deux coups de pression exercés par l’administration américaine sur l’avionneur cette année, Bombardier n’a de cesse de rappeler l’ampleur de son empreinte aux Etats-Unis : en 2025, ses activités ont soutenu 27 200 emplois américains dans ses installations et dans la chaîne d’approvisionnement, auprès de laquelle il a par ailleurs dépensé 2,8 milliards de dollars. Avec les investissement à venir, ce volume d’emplois soutenus pourrait dépasser les 33 000.