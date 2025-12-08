Qatar Airways change à nouveau de dirigeant. Le groupe a annoncé la nomination de Hamad Ali Al-Khater en tant que directeur général. Il a pris ses fonctions dès le 7 décembre, succédant à Badr Mohammed Al-Meer, qui assurait ce rôle depuis novembre 2023.

Hamad Ali Al-Khater était auparavant le directeur des opérations à l’aéroport international Hamad de Doha, où il était chargé de garantir la sécurité et la fiabilité des opérations. Encore avant, il avait a occupé des postes de direction au sein de QatarEnergy.

Le groupe n’a pas élaboré sur ce changement soudain de dirigeant mais a tenu « à exprimer sa gratitude à l’ingénieur Badr Mohammed Al-Meer pour ses services », selon les mots de Saad Sherida Al-Kaabi, le président de son conseil d’administration. « Avec cette transition à la tête de l’entreprise, le groupe Qatar Airways réaffirme son engagement à offrir une expérience, une fiabilité et une innovation de classe mondiale aux voyageurs du monde entier. »