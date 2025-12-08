Comme à Orly, le Groupe ADP a décidé de simplifier la dénomination des terminaux de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. Il espère ainsi faciliter le repérage des passagers qui y transitent, en rendant les déplacements plus intuitifs. Le changement de dénomination sera effectif en mars 2027 et devrait coïncider avec la mise en service de la ligne CDG Express.

Le groupe voit cette annonce comme « le point de départ d’une transformation complète du parcours passagers dans les prochaines années », qui sera présentée cette semaine dans le cadre de la publication de la proposition de Contrat de Régulation Economique

Avec le changement de dénomination des terminaux, le groupe souhaite mettre fin à « l’amoncellement des chiffres et des lettres du type T2EM (Terminal 2E hall M) », explique-t-il. Le terminal 1 sera le seul à conserver son nom actuel, puis les infrastructures seront numérotées dans l’ordre du flux qu’empruntent les passagers arrivant par la route ou le RER. Ainsi, le terminal 3 deviendra le terminal 2, le T2A-T2C deviendra le terminal 3, le T2B-T2D le terminal 4, etc., jusqu’au T2G qui sera le terminal 7.

Les salles d’embarquement seront en revanche identifiées par des lettres. « Ainsi, les passagers ne suivront que les chiffres à l’extérieur des terminaux et les lettres à l’intérieur, comme dans tous les nouveaux aéroports dans le monde. »

Le groupe indique que tous les panneaux seront changés durant l’automne 2026. Il précise que cela représente l’équivalent du changement de la signalisation d’un tiers de la surface de Paris, que cela représente plus de 3 000 panneaux dans les terminaux, 600 dans les parkings et 250 objets de signalisation routière.