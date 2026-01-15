Bombardier va étendre ses capacités de production pour répondre à la demande croissante pour ses avions d’affaires. L’avionneur a annoncé le 15 janvier qu’il allait construire un nouveau centre de production sur son site de Dorval, à proximité de son usine de Challenger et du centre de finition Laurent Beaudoin. Il devrait être opérationnel à la fin de l’année 2027.

Le nouveau centre couvrira une surface de 11 700 m². Il représente un investissement de 100 millions de dollars canadien, pour lequel Bombardier a obtenu le soutien de la société publique Investissement Québec sous la forme d’un prêt remboursable de 35 millions de dollars canadiens.

« Cet investissement majeur illustre notre engagement à soutenir la croissance de Bombardier et à mettre en place les infrastructures nécessaires pour maximiser notre productivité. En augmentant notre capacité manufacturière, nous nous donnons les moyens de répondre à la demande mondiale et de consolider notre position de chef de file dans l’aviation d’affaires », a déclaré David Murray, vice-président exécutif, Fabrication, TI et Système Bombardier Excellence opérationnelle.

Bombardier rappelle qu’il contribue à hauteur de 7,4 milliards de dollars au PIB du Canada (données d’une étude PwC pour l’année 2024) et soutient près de 50 000 emplois dans le pays, dont près de 10 000 au Québec, soit plus de 31 % de l’emploi dans le secteur aérospatial de la région.