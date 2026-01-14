Boeing a retrouvé un bon rythme de livraison en 2025, malgré le plafond imposé par la FAA sur le programme 737. L’avionneur a en effet pu livrer 600 appareils sur l’année, répartis entre 447 monocouloirs de la famille 737, trente 767, 35 777 et 88 787.

C’est la première fois que Boeing parvient à livrer autant d’appareils depuis 2018, ayant ensuite enchaîné les crises : immobilisation du 737 MAX en 2019, crise sanitaire en 2020 puis crise liée à la qualité en 2024. La hausse par rapport à 2024 est très élevée puisqu’il n’avait alors pu remettre que 348 appareils à ses clients. Si le plafonnement à 38 737 MAX produits par mois a été maintenu la majeure partie de 2025, il a été relevé à 42 appareils par mois au dernier trimestre, ce qui va lui permettre d’accélérer encore.

Concernant les commandes, Boeing a en revanche eu le vent en poupe. Il a enregistré des commandes brutes pour 1 175 appareils, ou 1 075 commandes nettes, ce qui le replace devant Airbus dans ce domaine particulier – l’avionneur européen a enregistré un millier de commandes brutes. Il profite du maintien de la demande à un niveau élevé, du remplissage du carnet de commandes d’Airbus qui implique des délais de livraison plus longs, mais aussi du soutien des autorités américaines et de leur recours accru à la diplomatie économique.

Les commandes pour des besoins commerciaux ont concerné 591 737 MAX, quinze 777F, 163 777X et 381 Dreamliner.