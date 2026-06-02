Airbus Defence and Space a procédé à la sortie d’usine du premier Eurofighter du programme « Halcón I » sur son site de Getafe (Madrid) le 1er juin. Cet appareil biplace, identifié par le numéro ST015, appartient à la nouvelle tranche de production Tranche 4 « Quadriga » destiné à l’armée de l’Air et de l’Espace espagnole.

Ces appareils disposeront d’une avionique avancée, d’un radar à balayage électronique (E-Scan), de systèmes d’armes améliorés capables d’utiliser les missiles Brimstone 3 et Meteor, de nouveaux capteurs et une connectivité améliorée.

L’Espagne avait commandé 20 avions de combat Eurofighter (16 monoplaces et 4 biplaces) en juin 2022 lors du salon ILA à Berlin.

Pour rappel, l’Ejército del Aire y del Espacio va également recevoir 25 autres Eurofighter dans le cadre du programme « Halcón II » signé en décembre 2024 (21 monoplaces et 4 biplaces), des appareils livrables entre 2030 et 2035 pour remplacer progressivement ses F/A-18 Hornet. L’Espagne prévoit alors d’aligner un total de 115 Eurofighter.