Bombardier et BAE Systems ont signé un protocole d’entente stratégique qui va les amener à explorer les possibilités de développer des capacités industrielles et technologiques complémentaires, afin de travailler ensemble sur de futurs programmes d’aviation de combat.

L’accord vise à évaluer des projets commun en R&D, en intégration de systèmes, développement de la chaîne d’approvisionnement, industrialisation et gestion du cycle de vie. Il lance l’analyse des possibilités en fonction des besoins en capacités, des priorités gouvernementales et des objectifs industriels.

Il permettra de renforcer la base industrielle de défense, dans le cadre de la Stratégie industrielle de défense du Canada, devenu en juillet pays observateur du programme GCAP (Global Combat Air Programme), mené par le Royaume-Uni, le Japon et l’Italie.