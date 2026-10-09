Le Premier ministre britannique Andy Burnham a proposé une participation allemande au Global Combat Air Programme (GCAP), le programme d’avion de combat de sixième génération développé par le Royaume-Uni, l’Italie et le Japon.

Lors de sa première visite officielle en Allemagne le 8 octobre, il a présenté cette ouverture au chancelier Friedrich Merz selon l’agence allemande dpa. « C’est quelque chose que nous souhaitons faire avancer dans la période à venir » a déclaré Andy Burnham à Berlin.

Les ministres de la Défense ont été chargés d’examiner une coopération selon des sources gouvernementales allemandes. Berlin indique cependant que cette démarche ne constitue pas une décision ni un choix préliminaire.

Cette proposition intervient après l’échec du projet d’avion de combat franco-allemand SCAF. Elle accompagne l’entrée en vigueur du traité d’amitié et de coopération germano-britannique, officialisée le même jour.

Le GCAP est piloté par Edgewing, la coentreprise créée par BAE Systems (Royaume‑Uni), Leonardo (Italie) et Japan Aircraft Industrial Enhancement Co. Ltd. (JAIEC, Japon).

Le futur avion de combat de sixième génération vise une entrée en service à l’horizon 2035 pour répondre aux besoins du Royaume-Uni, de l’Italie et du Japon, tout en ouvrant la porte à d’éventuelles exportations. Il est le fruit de la fusion des programmes Tempest britannique et F-X japonais établie fin 2022.

Le Canada a rejoint le programme comme observateur en juillet lors du dernier salon de Farnborough.