Sogeclair a annoncé « étudier » un projet de cession de ses activités d’ingénierie dédiées à Airbus le 18 mai, dans un contexte de concentration croissante du marché de l’ingénierie aéronautique. Le groupe spécialisé dans l’ingénierie et la fabrication de haute qualité basé à Blagnac a précisé que cette éventuelle opération vise à soutenir sa croissance de long terme et à améliorer sa performance opérationnelle, tout en assurant la continuité des activités concernées.

Cette réorientation s’inscrit dans la stratégie de Sogeclair de développer des solutions d’ingénierie à plus forte valeur ajoutée sur l’ensemble du cycle de vie des produits et d’accélérer sa diversification vers des secteurs jugés plus résilients, notamment la défense et l’aviation d’affaires.

Sogeclair précise également qu’Airbus demeurerait l’un des cinq principaux clients en cas de transaction, notamment à travers ses activités industrielles en thermoplastiques, incluant les trappes d’accès de voilure en composites.

Le groupe ne fournit à ce stade ni calendrier, ni indication de valorisation pour l’éventuelle transaction, qui resterait soumise aux autorisations réglementaires et aux procédures d’information-consultation des instances représentatives du personnel.

Sogeclair est un partenaire technologique d’Airbus depuis plus de 30 ans. Le groupe intervient notamment dans l’ingénierie d’aérostructures, l’aménagement cabine et la gestion de configuration.