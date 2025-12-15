Transports Canada a délivré la certification de type des ATR de la série ‑600, permettant ainsi aux opérateurs canadiens d’exploiter la toute dernière génération d’avions régionaux du constructeur franco-italien.​

La certification couvre les ATR 42‑600 et ATR 72‑600, équipés du cockpit numérique Thales à cinq écrans et des moteurs PW127XT-M de Pratt & Whitney Canada.

Pour rappel, la compagnie aérienne régionale canadienne Rise Air, qui fournit des services aériens essentiels dans la province de la Saskatchewan, sera l’opérateur de lancement de la série -600 au Canada (deux ATR 72-600 attendus). Détenue à 100 % par des autochtones, la compagnie opère avec une flotte de 25 appareils et dessert 27 collectivités et sites de travail, de Saskatoon (sa base) jusqu’à Fond-du-Lac.

Hydro-Québec, l’entreprise publique québécoise de production et de distribution d’électricité, a également commandé trois ATR 72-600 à l’avionneur franco-italien l’année dernière dans le cadre du renouvellement de sa flotte. L’accord comprend également des options pour un nombre indéterminé d’exemplaires supplémentaires.

Plus d’une cinquantaine d’avions ATR de précédentes générations volent aujourd’hui au Canada, notamment pour du transport de fret.