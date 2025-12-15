Le transfert des Embraer 195 d’Austrian Airlines vers Air Dolomiti a commencé. Le premier appareil, anciennement immatriculé OE-LWM et portant désormais l’immatriculation I-ENJA, a rejoint la flotte de la compagnie italienne le 12 décembre. Cette cession marque le lancement du renouvellement de la flotte moyen-courrier de la compagnie autrichienne.

Austrian Airlines va en effet retirer progressivement ses dix-sept E195 du service, un processus qui devrait durer jusqu’à la fin de l’année 2028. Treize d’entre eux rejoindront la flotte d’Air Dolomiti, tandis que quatre seront vendus à partir du début de l’année 2026. Un deuxième E195 sortira de flotte en février. En parallèle, six nouveaux appareils de la famille A320neo iront rejoindre la quarantaine de monocouloirs d’Airbus que la compagnie exploite déjà, à partir de l’été 2026.

Elle rappelle à cette occasion que les E195 avaient été intégrés à partir de janvier 2016 pour remplacer la flotte de Fokker. Le « Whisky Mike » qui a été retiré avait été le quatrième à être livré. Il était entré au service d’Austrian en avril 2016 et a réalisé depuis plus de 21 400 heures de vol pour la compagnie.

Celle-ci souligne que cet événement s’inscrit dans le cadre d’un programme plus large de renouvellement et de simplification de la flotte, qui passera de cinq à deux types avions : A320 et Boeing 787-9. Au fur et à mesure des livraisons de Dreamliner (dix attendus d’ici fin 2028), Austrian fera en effet sortir ses trois 767-300ER et ses sept 777-200ER.