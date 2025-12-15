Airbus Helicopters vient de remporter une commande additionnelle d’hélicoptères H145M de la part de la Bundeswehr. L’Allemagne a en effet décidé de lever l’option portant sur 20 hélicoptères de combat légers H145M, des machines qui s’ajoutent ainsi aux 62 autres exemplaires fermes contractualisés en décembre 2023.

L’Allemagne avait en effet signé un important contrat avec Airbus Helicopters pour l’acquisition de jusqu’à 82 hélicoptères multirôles H145M (dont 20 exemplaires en option) destinés à assurer des missions de combat et d’entraînement. Un petit nombre d’entre eux sont par ailleurs destinés aux forces spéciales de la Luftwaffe. La Bundeswehr a baptisé ses nouveaux hélicoptères H145M « Leichter Kampfhubschrauber » (hélicoptère de combat léger), ou LKH en abrégé. Certains des LKH doivent notamment reprendre les missions des Tigre allemands.

Cette commande était la plus importante jamais enregistrée par Airbus Helicopters en Europe pour le H145M. Pour rappel, l’US Army dispose déjà de près de 500 hélicoptères de la famille H145 sous la désignation UH-72A/B Lakota, qui totalisent plus de 1,5 million d’heures de vol.

Le premier hélicoptère H145M LKH a été livré à l’Allemagne en novembre 2024, moins d’un an après la signature du contrat. Un nombre non précisé d’exemplaires ont été livrés depuis.

La Bundeswehr utilisait déjà des hélicoptères H145 avant son contrat de LKH pour les opérations de ses forces spéciales et pour des missions de recherche et de sauvetage (versions H145M LUH SOF et H145 LUH SAR).