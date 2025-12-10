RAVE va quitter le giron de Safran. Le groupe français a annoncé le 10 décembre qu’il avait conclu un accord définitif avec Kingswood Capital Management pour lui céder sa division Passenger Innovations, spécialisée dans les solutions de divertissement et de connectivité à bord des avions.

La finalisation de l’accord est soumise à l’obtention des autorisations réglementaires et devrait intervenir d’ici la fin du 1er trimestre 2026.

Filiale de Safran Cabin, Safran Passenger Innovations est une société californienne, principalement connue comme la créatrice du système de divertissement en vol centrée sur le siège et sans fil RAVE. Le groupe souligne que cette activité génère un chiffre d’affaires annuel de 460 millions de dollars et emploie près de 740 collaborateurs, répartis sur trois sites aux États-Unis et en Allemagne.

Kingswood Capital Management est une société de capital-investissement, qui investit principalement dans des entreprises de taille moyenne et nécessitant une amélioration opérationnelle. Safran affirme qu’elle « mobilisera ses moyens financiers, son réseau de partenaires et son expertise pour développer l’entreprise et contribuer à la création de nouvelles solutions connectées de divertissement à bord ».