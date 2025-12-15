C’est un choix pour le moins logique. Le gouvernement du Canada a choisi le Global 6500 de Bombardier pour remplacer une partie des jets Challenger (dénomination canadienne CC-144) de l’Aviation royale canadienne (ARC) dans le cadre du programme Airlift Capability Project – Multi-role Flight Service.

Cette commande est évaluée à environ 400 millions de dollars selon le prix courant du Global 6500 et le coût des modifications militaires.

Le contrat comprend une option d’achat pour quatre exemplaires supplémentaires.

« L’avion Global 6500 est un produit de calibre mondial fabriqué au Canada qui offre la polyvalence nécessaire pour effectuer de multiples missions, ce qui en fait la solution de choix pour les gouvernements du monde entier », a déclaré Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier. « Aujourd’hui, les quelque 12 000 Canadiennes et Canadiens qui travaillent chez Bombardier peuvent être très fiers de savoir que cet avion servira désormais leur pays. »

Les six appareils assureront des vols utilitaires et des missions de soutien à l’échelle mondiale comme des évacuations aéromédicales, des opérations de secours en cas de catastrophe, des missions d’aide humanitaire et des interventions de sécurité nationale. Les premières livraisons sont attendues à partir de l’été 2027, avec une montée en puissance progressive de la flotte jusqu’à l’entrée en service opérationnel complète.

Bombardier rappelle que le Global 6500 est assemblé dans la région du Grand Toronto, avec des travaux de finition et d’intégration à Montréal.