C’est encore une mauvaise nouvelle pour Boeing, mais surtout pour les clients de lancement du 777-9, alors que le gros-porteur accusait déjà quelque six ans de retard sur son calendrier initial.

Pourtant, tout semblait à nouveau sourire pour le premier membre de la famille 777X.

La reprise de ses essais en vol au début de l’année, l’accélération de cette campagne avec l’arrivée d’un cinquième appareil en mai, mais surtout la succession de victoires commerciales constatées ces derniers mois (China Airlines, Cathay Pacific, Korean Air) étaient en effet de bon augure, même si, il est vrai, certaines de ces victoires étaient un peu appuyées par l’administration Trump...