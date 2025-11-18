flydubai a signé un protocole d’accord (MoU) avec Airbus lors du salon aéronautique de Dubaï pour acquérir 150 monocouloirs A321neo fermes, un contrat valorisé à 24 milliards de dollars selon la compagnie. Les livraisons démarreront en 2031.

La compagnie low-cost devient de fait pour la première fois un client d’Airbus, n’opérant depuis sa création en 2008 qu’avec des monocouloirs 737 NG / 737 MAX de Boeing. L’accord est également assorti d’options supplémentaires pour 100 appareils.

flydubai a expliqué que cette commande lui permettait de diversifier sa flotte d’avions monocouloirs et de renforcer ses plans d’expansion à long terme.

Durant la conférence de presse, le Cheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, notamment PDG de flydubai, a expliqué que les nouveaux A321neo arriveront juste avant la mise en service de l’expansion de l’aéroport de Dubai World Central (DWC) en 2032, la plateforme devant devenir la plus importante au monde.

Pour rappel, flydubai est une entité indépendante du groupe Emirates mais elle entretient un partenariat stratégique très poussé avec la grande compagnie aérienne de Dubaï, déjà de par son actionnaire commun (société d’État ICD). La compagnie low-cost lui permet notamment de défricher des lignes qui ne seraient pas rentables avec des gros-porteurs, tout en alimentant le hub de Dubaï (DXB).

flydubai relie ainsi 135 destinations dans 57 pays. Sa flotte consiste aujourd’hui en 95 monocouloirs Boeing (avec encore 250 737 MAX et 30 787 en commande).