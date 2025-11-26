Aviation Capital Group a livré un premier Airbus A220-300 à ITA Airways, marquant ainsi le début d’une nouvelle relation commerciale entre le bailleur américain et la compagnie aérienne italienne.

L’appareil, sorti de la chaîne d’assemblage final de l’A220 à Mirabel (Québec), est le premier des cinq A220-300 placés par Aviation Capital Group chez ITA Airways. Il s’agit également du premier A220 livré dans le cadre de la commande de 20 appareils passée par ACG à Airbus en 2022.

« Nous sommes ravis d’accueillir ITA Airways en tant que nouveau client d’ACG et de soutenir la transition continue de la compagnie aérienne vers la technologie durable A220 pour son réseau court et moyen-courrier » a annoncé Tom Baker, le PDG d’ACG. « Il s’agit également d’une étape importante pour ACG, puisque nous livrons le premier nouvel A220 de notre commande de 20 appareils passée en 2022 » a-t-il ajouté.

L’A220-300 rejoindra la flotte court et moyen-courrier d’ITA Airways, soutenant le programme de renouvellement de la flotte de la compagnie et le retrait progressif de ses monocouloirs d’ancienne génération, en particulier ses A319.

ITA Airways exploite une flotte de 88 appareils Airbus, dont 18 A220 (10 A220-100 et 8 A220-300).