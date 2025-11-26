SIA Engineering Company Limited (SIAEC) et Safran Aircraft Engines ont signé une lettre d’intention (LOI) en vue d’étendre leur coopération dans le domaine de la maintenance des moteurs LEAP de CFM International à Singapour.

Dans le cadre de cet accord, les parties étudieront conjointement les possibilités d’étendre le champ d’application des services prévus par leur accord commercial existant, et notamment la création éventuelle d’une coentreprise pour la maintenance des moteurs LEAP à Singapour.

La division MRO de Singapore Airlines assure actuellement la maintenance des moteurs LEAP en quick‑turn pour Safran Aircraft Engines sur son site Aircraft Engine Services (AES) de Changi North, couvrant les moteurs LEAP-1A (famille Airbus A320neo) et les moteurs LEAP-1B (famille Boeing 737 MAX). Les deux partenaires évalueront les possibilités d’ajouter des travaux au-delà des visites en quick‑turn, de renforcer les capacités techniques et d’augmenter la capacité de maintenance du shop pour faire face à l’augmentation du volume des visites d’atelier LEAP à mesure que la flotte en service arrive à maturité.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un accord de 10 ans portant sur des services d’essais moteurs, en vertu duquel SIAEC effectue des essais de moteurs LEAP-1A et LEAP-1B pour Safran sur son site de Singapour, à l’aide d’équipements d’essais appartenant à Safran. Selon les entreprises, le projet d’expansion et la coentreprise envisagée restent soumis à des négociations détaillées, à des approbations internes et à des autorisations réglementaires, et aucun accord de coentreprise contraignant n’a encore été finalisé.