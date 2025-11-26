L’Inde est clairement devenue un partenaire de premier plan pour Safran. Le groupe français a inauguré le 26 novembre son nouveau centre MRO pour le LEAP à Hyderabad et a profité de la cérémonie pour annoncer deux nouveaux investissements dans le domaine de la défense dans le pays, notamment pour ouvrir le premier atelier MRO pour le moteur M88 (qui équipe le Rafale) qui sera situé hors de France.

L’atelier inauguré à Hyderabad est le plus important centre MRO pour le LEAP au monde. Représentant un investissement de 200 millions d’euros, il couvre une surface de 45 000 m², abrite un banc d’essai de nouvelle génération et sera capable d’assurer la maintenance de 300 moteurs par an. Il sera opérationnel en 2026 et emploiera alors plus de 250 personnes mais ses effectifs pourront atteindre 1 100 collaborateurs à terme. Il abritera également un centre de formation qui pourra accueillir une centaine de techniciens et ingénieurs indiens chaque année.

Safran rappelle que l’Inde est le troisième marché mondial de CFM International. Cinq compagnies aériennes y exploitent plus de 400 appareils équipés de LEAP et détiennent plus de 2 000 moteurs en commande.

Présent à l’inauguration, Olivier Andriès, le directeur général de Safran, a dévoilé un autre investissement, estimé à plus de 40 millions d’euros : la mise en place d’un nouvel atelier de maintenance dédié au moteur M88, qui équipe le Rafale de Dassault Aviation. Lui aussi sera localisé à Hyderabad. Il couvrira une superficie de 5 000 m², emploiera 150 personnes à pleine capacité et sera capable de réviser plus de 600 modules de moteurs par an. Il sera en priorité chargé des moteurs équipant les Rafale de l’armée indienne mais pourra également prendre en charge des opérations de maintenance pour d’autres clients export du M88.

Safran rappelle à ce sujet que l’Inde a récemment commandé 26 Rafale Marine et opère déjà une flotte de 36 Rafale et 47 Mirage 2000.

Enfin, un accord a été signé le 24 novembre avec Bharat Electronics en vue de la création d’une coentreprise dédiée à la production de l’armement air-sol modulaire (AASM) Hammer de Safran Electronics & Defense.

« L’ouverture à Hyderabad de deux nouveaux sites dédiés à la maintenance des moteurs LEAP et M88, ainsi que la création d’une coentreprise avec BEL, illustrent l’importance de l’Inde pour notre Groupe. Nous sommes fiers d’accompagner la croissance rapide des marchés d’aéronautique civil et militaire dans le pays et de contribuer activement au programme « Make in India » ainsi qu’à l’autonomie stratégique du pays. Safran va tripler son chiffre d’affaires d’ici 2030 pour dépasser les 3 milliards d’euros, dont la moitié sera générée par nos implantations indiennes, et multiplier par cinq ses approvisionnements dans le pays », a commenté Olivier Andriès.