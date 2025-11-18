Etihad Airways reprend définitivement le chemin de la croissance. La compagnie aérienne nationale des Émirats arabes unis a profité du salon aéronautique de Dubaï pour annoncer d’importantes commandes de gros-porteurs Airbus, pour un total de 25 appareils.

Etihad a ainsi signé des commandes fermes avec l’avionneur européen pour 6 A330-900, pour 7 A350-1000 supplémentaires et pour trois A350F de plus. La compagnie basée à Abu Dhabi devient ainsi un nouveau client de l’A330neo. De plus, Etihad va également louer 9 A330-900 auprès d’Avolon, ce qui portera sa flotte d’A330 remotorisés à 15 exemplaires. Les premières livraisons sont attendues dès 2027.

Pour la famille A350, la compagnie aérienne nationale des Émirats arabes unis porte ainsi à 27 le nombre d’A350-1000 commandés, et à 10 celles de ses A350F.

Antonoaldo Neves, le PDG d’Etihad Airways, a expliqué que l’A350-1000 était aujourd’hui l’appareil le plus important de la flotte de la compagnie, tant en termes de rayon d’action qu’en termes de profitabilité.

A la question de savoir s’il était intéressé par une version encore plus capacitaire de l’A350 (version allongée à l’étude chez Airbus), il a répondu « pourquoi pas » compte tenu de la raréfaction des slots disponibles pour certains aéroports en Europe, mais il indiqué qu’il souhaitait surtout des créneaux de livraisons plus tôt pour ses futurs A350-1000 au regard de ses besoins aujourd’hui.

Le PDG d’Etihad Airways ne s’est pas non plus montré particulièrement impacté par les intervalles de maintenance de ses Trent XWB-97 dans son environnement opérationnel, indiquant que des progrès avaient été réalisés et qu’aucun appareil n’avait été immobilisé. « Tant que nous avons des spares, cela n’est pas un problème » a-t-il expliqué, rappelant par contre que les performances du moteur étaient bien là.

Concernant ses futurs A330neo, Antonoaldo Neves a précisé que l’Europe était le « sweet spot » pour les déployer et renforcer ainsi son réseau rapidement. « Le calendrier est important » a-t-il ajouté.

La compagnie aérienne nationale des Émirats arabes unis a revu à la hausse son objectif de flotte à long terme, le portant à 200 appareils d’ici 2030 contre 160 initialement. Antonoaldo Neves a par ailleurs expliqué que la bonne santé financière de la compagnie lui permettait d’acquérir ces nouveaux avions gros-porteurs en autofinancement.